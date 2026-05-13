Piccoli consiglieri crescono | i ragazzi di Fontaniva alla scoperta della Regione
Un gruppo di ragazzi di Fontaniva ha partecipato a una giornata dedicata alla scoperta della Regione, con l’obiettivo di conoscere più da vicino le istituzioni e il loro funzionamento. Durante l’evento, hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni uffici e assistere a incontri con rappresentanti regionali, approfondendo così il ruolo delle istituzioni pubbliche. L’iniziativa si è concentrata sulla comprensione del funzionamento delle strutture regionali e sul senso della partecipazione civica.
Una giornata per conoscere da vicino le istituzioni, capire come funzionano e scoprire il valore della partecipazione. I ragazzi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Fontaniva hanno visitato Palazzo Ferro Fini, a Venezia, sede del Consiglio Regionale del Veneto. Il gruppo è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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