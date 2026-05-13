Piccoli consiglieri crescono | i ragazzi di Fontaniva alla scoperta della Regione

Un gruppo di ragazzi di Fontaniva ha partecipato a una giornata dedicata alla scoperta della Regione, con l’obiettivo di conoscere più da vicino le istituzioni e il loro funzionamento. Durante l’evento, hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni uffici e assistere a incontri con rappresentanti regionali, approfondendo così il ruolo delle istituzioni pubbliche. L’iniziativa si è concentrata sulla comprensione del funzionamento delle strutture regionali e sul senso della partecipazione civica.

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Una giornata per conoscere da vicino le istituzioni, capire come funzionano e scoprire il valore della partecipazione. I ragazzi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Fontaniva hanno visitato Palazzo Ferro Fini, a Venezia, sede del Consiglio Regionale del Veneto. Il gruppo è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paper Week: Legambiente porta i più piccoli alla scoperta della cartaTempo di lettura: 2 minutiPromuovere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare: è questo... Piccoli tifosi crescono accanto alla curva: nasce Generazione MonzaAndare allo stadio, vivere l’emozione della partita, del tifo, dei gol fatti e subiti, delle lacrime di gioia e di delusione. Argomenti più discussi: Giovani consiglieri crescono a Mantova: i progetti dei ragazzi; Aosta: Per Nidi d’infanzia approvato il nuovo regolamento e aperte le iscrizioni per il 2026/2027; Appalto per l’assistenza a domicilio, crescono le polemiche in Trentino: A rischio continuità e tenuta dei servizi. Fede Riboldi (@federiboldi) / Posts / X x.com Terza generazione di pakistani britannici qui... Mamma e papà nati e cresciuti qui, i nonni sono arrivati giovani negli anni '50... Sono cresciuto guardando i soliti programmi per bambini degli anni 2000, CITV, BluePeter, tutte quelle belle cose. Domanda, doma reddit In Italia scende il gender pay gap: crescono i compensi dei consiglieri under 70(Teleborsa) - L'andamento delle remunerazioni nei consigli di amministrazione nel settore finanziario in Italia evidenza trend positivi rispetto al contesto europeo, con particolare riferimento ai pay ... borsaitaliana.it