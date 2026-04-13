Durante il 15 e il 16 aprile, presso il Museo M., si terrà l’iniziativa “La carta che rinasce”, promossa da Legambiente. L’evento si rivolge ai bambini e mira a far conoscere loro il processo di riciclo della carta e i principi dell’economia circolare. La manifestazione fa parte di Paper Week, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate alla gestione della carta.

Tempo di lettura: 2 minuti Promuovere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “ La carta che rinasce ”, in programma il 15 e il 16 aprile presso il Museo M.I.R.A., in Via Antonio De Curtis, a Mercogliano. L’evento organizzato da Legambiente Avellino – Alveare si inserisce nel calendario nazionale della Paper Week ideata dal consorzio Comieco, punto di riferimento in Italia per il recupero e il riciclo di imballaggi cellulosici. Protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, coinvolti in laboratori gratuiti pensati per avvicinarli in modo creativo e concreto al mondo della carta e del suo riciclo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paper Week: Legambiente porta i più piccoli alla scoperta della carta

Paper Week 2026: la Campania protagonista della settimana del riciclo di carta e cartoneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Leggi anche: Differenziata e riciclo di carta: al via la Paper Week, eventi anche a Brindisi