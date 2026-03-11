Piccoli tifosi crescono accanto alla curva | nasce Generazione Monza
Nasce Generazione Monza, un gruppo di giovani tifosi che cresce accanto alla curva. Segue le partite dal vivo, vivendo l’emozione del tifo, dei gol e delle sconfitte. Questi piccoli appassionati frequentano lo stadio insieme ai genitori, imparando a sostenere la squadra e condividendo momenti di passione e entusiasmo. È un’esperienza che accompagna la crescita dei futuri supporter del club.
Andare allo stadio, vivere l’emozione della partita, del tifo, dei gol fatti e subiti, delle lacrime di gioia e di delusione. Viverla accanto agli “storici” tifosi della Curva Pieri, ma prima ancora viverla in prima persona, lontano da smartphone o tv. Per godersi davvero la partita dal magico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Articoli correlati
Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come nasce la Nissan LEAF di terza generazione(Adnkronos) – Costruire un’auto elettrica non significa soltanto assemblare componenti ad alta tecnologia.
Leggi anche: “Comic strip olimpioniche!”: piccoli fumettisti crescono a Belgioioso