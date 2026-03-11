Piccoli tifosi crescono accanto alla curva | nasce Generazione Monza

Nasce Generazione Monza, un gruppo di giovani tifosi che cresce accanto alla curva. Segue le partite dal vivo, vivendo l’emozione del tifo, dei gol e delle sconfitte. Questi piccoli appassionati frequentano lo stadio insieme ai genitori, imparando a sostenere la squadra e condividendo momenti di passione e entusiasmo. È un’esperienza che accompagna la crescita dei futuri supporter del club.