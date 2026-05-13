Piccole pescherie grandi birre | torna ad Ancona l’aperitivo sostenibile tra mare e artigianato
A Ancona torna l’evento dedicato all’aperitivo sostenibile, che mette in primo piano i sapori autentici del mare e delle produzioni artigianali locali. L’iniziativa coinvolge piccole pescherie e birrifici artigianali, offrendo ai partecipanti un’occasione di degustazione e scoperta nel rispetto delle pratiche sostenibili. La manifestazione si svolge in una cornice che combina mare e tradizione, promuovendo prodotti locali e stili di vita più consapevoli.
ANCONA – Un aperitivo che unisce sapori autentici, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali. Sabato 16 maggio alle ore 17, nella sede l’Assonautica di Marina Dorica, torna “Piccole pescherie, grandi birre”, l’iniziativa promossa da CNA Agroalimentare di Ancona e Slow Food Condotta.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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