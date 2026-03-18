Perché Ancona sarà Capitale della Cultura nel 2028 | il segreto del successo tra mare e grandi nomi

Ancona è stata scelta come Capitale della Cultura nel 2028. La decisione è stata annunciata il 18 marzo 2026 e si basa su un modello di valorizzazione culturale che combina identità locale e apertura internazionale. La città punta a integrare rigenerazione e inclusione coinvolgendo enti territoriali e giovani, considerati protagonisti dei processi culturali.

Ancona, 18 marzo 2026 – “Un modello di valorizzazione culturale solido e coerente capace di coniugare identità e apertura internazionale, in una visione che prevede rigenerazione e inclusione”, coinvolgendo “enti territoriali e i giovani, considerati come protagonisti dei processi culturali”. E' quanto si legge nella motivazione della nomina di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028. Il dossier 'Ancona. Questo adesso' ha conquistato, all'unanimità, la giuria ministeriale anche grazie alla 'rilevante l'attenzione alla dimensione europea e mediterranea '. Ancona e il mare: storia e identità. Non a caso il capoluogo marchigiano ha puntato tutto sul rapporto con il mare, quello che ne ha sempre segnato storia e identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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