Acido Acida torna a Ferrara con grandi nomi tra musica inglese e birre artigianali

Acido Acida torna a Ferrara dal 27 al 30 agosto, attirando molti appassionati di musica e birra. La rassegna, nata come iniziativa del pub Il Molo, offre quest’anno concerti di band inglesi e degustazioni di birre artigianali provenienti dal Regno Unito. I partecipanti potranno ascoltare musica dal vivo e scoprire nuove varietà di birra, creando un’atmosfera vivace e informale in centro città. La manifestazione promette di offrire quattro giorni di divertimento e sapori autentici.

Torna a Ferrara uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e birra. Dal 27 al 30 agosto si terrà la 13esima edizione di Acido Acida, rassegna nata come costola estiva dello storico pub Il Molo e da sempre dedicata alla birra artigianale britannica. Anche quest’anno il claim che richiama “un angolo della perfida Albione a Ferrara” descrive perfettamente lo spirito della manifestazione, che porterà in città atmosfere e protagonisti della scena musicale inglese. L’apertura del festival, prevista per il 27 agosto, sarà affidata al dj set di Leeroy Thornhill, figura iconica dei The Prodigy negli anni Novanta e protagonista indiscusso delle esibizioni dal vivo della band. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Quattro giorni a tutta birra Torna il festival ‘Acido Acida’Dal 2 al 5 settembre nel chiostro di Santa Maria della Consolazione. Ingresso solo su prenotazione. secondo due fasce orarie Va in scena il prossimo fine settimana l’ottava edizione Acido Acida, tra i ... ilrestodelcarlino.it

Torna Acido Acida, ma su prenotazioneNonostante il lockdown prolungato d’Oltremanica, Acido Acida è pronta ad impreziosire il settembre ferrarese. Il festival della birra inglese, organizzato dal pub ‘Il Molo’ all’interno del Chiostro di ... ilrestodelcarlino.it