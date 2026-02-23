Acido Acida torna a Ferrara con grandi nomi tra musica inglese e birre artigianali

Acido Acida torna a Ferrara dal 27 al 30 agosto, attirando molti appassionati di musica e birra. La rassegna, nata come iniziativa del pub Il Molo, offre quest’anno concerti di band inglesi e degustazioni di birre artigianali provenienti dal Regno Unito. I partecipanti potranno ascoltare musica dal vivo e scoprire nuove varietà di birra, creando un’atmosfera vivace e informale in centro città. La manifestazione promette di offrire quattro giorni di divertimento e sapori autentici.