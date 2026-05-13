Morta a 8 anni Alessia la piccola tifosa del Palermo?

Nella notte si è spenta Alessia La Rosa, una bambina di 8 anni che aveva combattuto contro un tumore fin da tempo. Nonostante la malattia, aveva continuato a frequentare lo stadio della squadra del Palermo. La sua morte ha suscitato molta commozione tra coloro che conoscevano la sua storia. La famiglia ha comunicato la scomparsa, sottolineando la forza e il coraggio dimostrati dalla bambina.

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(Adnkronos) – E' morta nella notte la piccola Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni, che da anni lotta contro un tumore e che, nonostante la malattia aggressiva, ha continuato a frequentare lo stadio del Palermo. Diversi gli ingressi in campo con il centrocampista rosanera Jacopo Segre. Quando non era ricoverata, la bimba si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore Notizie correlate Leggi anche: "Addio guerriera": è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti Alessia, la piccola tifatrice del Palermo, ha concluso la sua battaglia? Punti chiave Come ha fatto una bambina di otto anni a unire Palermo? Chi è il calciatore che ha stretto un legame speciale con Alessia? Perché la... Temi più discussi: Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore; Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti; Malore fatale, muore bimba di un anno: vani i tentativi di salvarla; Bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padre nel Bellunese. Mia madre è morta 9 anni fa oggi reddit Oggi, 3 maggio, Hind Rajab avrebbe compiuto otto anni. Ma la sua vita è stata fermata il 29 gennaio 2024, a Gaza City. Quel giorno, mentre cercava di fuggire dal suo quartiere insieme alla famiglia, l’auto su cui viaggiavano è stata colpita da 335 proiettili spar x.com Lutto a Palermo per la tifosa rosanero, morta a 8 anni: Legame oltre il calcioDopo anni di cure e un forte legame con il Palermo FC, la piccola tifosa è morta lasciando un profondo vuoto nella città e tra i tifosi. notizie.it Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo?Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con strao ... adnkronos.com