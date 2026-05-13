Lutto nel calcio addio alla piccola Alessia simbolo del Palermo | Dolore devastante
Nella notte si è spenta Alessia La Rosa, una bambina di otto anni affetta da un tumore aggressivo. La notizia ha suscitato dolore in tutta la comunità di Palermo, dove Alessia era considerata un simbolo del club locale. La città si è unita nel cordoglio, mentre la famiglia dell’ammalata si prepara a vivere il lutto. La piccola Alessia aveva combattuto a lungo contro la malattia, fino al tragico epilogo.
La città di Palermo si stringe attorno al dolore della famiglia di Alessia La Rosa, la bambina di appena 8 anni morta nella notte dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo. La piccola era diventata il simbolo della tifoseria rosanero grazie al suo amore sconfinato per il Palermo FC e alla forza con cui aveva affrontato la malattia. Abbonata in Curva Nord, Alessia era conosciuta da tutti come la “piccola guerriera”. Nonostante le cure e i ricoveri, non aveva mai rinunciato alla sua passione per i colori rosanero, diventando negli anni una presenza amatissima allo stadio Stadio Renzo Barbera. Il suo legame speciale con il centrocampista Jacopo Segre aveva emozionato i tifosi: Alessia era considerata una sorta di portafortuna della squadra e più volte era entrata in campo mano nella mano con i giocatori del Palermo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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