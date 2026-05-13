Lutto nel calcio addio alla piccola Alessia simbolo del Palermo | Dolore devastante

Nella notte si è spenta Alessia La Rosa, una bambina di otto anni affetta da un tumore aggressivo. La notizia ha suscitato dolore in tutta la comunità di Palermo, dove Alessia era considerata un simbolo del club locale. La città si è unita nel cordoglio, mentre la famiglia dell’ammalata si prepara a vivere il lutto. La piccola Alessia aveva combattuto a lungo contro la malattia, fino al tragico epilogo.

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