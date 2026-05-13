Un marito è stato accusato di aver aggredito la moglie a seguito di un commento ritenuto eccessivo sui social. Sono stati emessi 43 provvedimenti di prevenzione per reati che includono violenza in famiglia, stalking e minacce. Le autorità hanno adottato queste misure in risposta alle denunce presentate dalle vittime coinvolte. La vicenda ha portato all’applicazione di interventi preventivi per tutelare le persone coinvolte.

AGI - Violenza in famiglia, stalking, minacce: sono alcune delle motivazioni contenute in 43 provvedimenti di misure di prevenzione. Tra i destinatari c'è anche un marito che ha picchiato la moglie dopo essersi accorto che aveva commentato con una emoticon un video postato da un uomo su Facebook. I 43 provvedimenti sono stati emessi dal questore di Caltanissetta, Marco Giambra. Al violento è andato un ammonimento per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Stessa sorte per una donna che, alla guida della propria auto, dopo avere intercettato il suo ex, col quale ha un contenzioso economico, ha innestato la retromarcia tamponando il mezzo della vittima, urlandogli invettive.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Picchia la moglie per un'emoji di troppo, marito accusato di violenza

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Picchia la moglie per un'emoj di troppo, marito accusato di violenzaAl violento è andato un ammonimento per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

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