Un uomo è stato accusato di aver picchiato la moglie dopo aver notato che aveva commentato con un'emoticon un video pubblicato su Facebook da un altro uomo. La vicenda rientra tra i 43 provvedimenti di prevenzione adottati dal questore di Caltanissetta, Marco Giambra, che ha emesso le misure per diverse persone coinvolte in situazioni di rischio. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto locale, senza che siano state divulgate altre molteplici informazioni sui soggetti coinvolti.

Al violento è andato un ammonimento per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Stessa sorte per una donna che, alla guida della propria auto, dopo avere intercettato il suo ex, col quale ha un contenzioso economico, ha innestato la retromarcia tamponando il mezzo della vittima, urlandogli invettive. Poi gli undici ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Il questore ha emesso anche due provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, il dacur, nei confronti di un trentottenne che nel capoluogo all'interno di un locale pubblico ha aggredito un altro cliente provocandogli lesioni personali, e di un ventunenne che a Gela, sempre nel contesto della movida, ha ferito un uomo con un'arma da taglio e provocandogli lesioni gravissime.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Picchia la moglie per un'emoj di troppo, marito accusato di violenza

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