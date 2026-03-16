Castel d’Ario picchia la compagna ma lei riesce a chiedere aiuto | salvata dopo mesi da incubo In casa un arsenale e serre di marijuana

A Castel d’Ario, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, che è riuscita a chiedere aiuto e a essere salvata. In casa sono stati trovati un arsenale e numerose serre di marijuana. La donna ha denunciato mesi di violenze prima di trovare la forza di chiamare le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il sequestro di droga e armi.

Castel d’Ario (Mantova), 16 marzo 2026 – Un 30enne residente a Roncoferraro ma domiciliato a Castel d’Ario è stato arrestato, domenica 15 marzo, dai Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario, in collaborazione con i colleghi delle Stazioni di Roncoferraro e Bagnolo San Vito, intervenuti in supporto, perché accusato di maltrattamenti in famiglia, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni. La richiesta d’aiuto. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna tramite chiamata al numero unico di emergenza 112. Una telefonata durata pochi istanti e terminata senza fornire il proprio nome né dove si trovasse in quel momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castel d’Ario, picchia la compagna ma lei riesce a chiedere aiuto: salvata dopo mesi da incubo. In casa un arsenale e serre di marijuana Articoli correlati Leggi anche: Ubriaco picchia la madre dopo mesi di maltrattamenti, ma la vittima riesce a chiedere aiuto: arrestato Il compagno la picchia, lei esce sul balcone a chiedere aiuto: salvata dai vicini che sfondano la portaUna donna è stata portata in ospedale dopo che i vicini l'hanno sentita urlare e vista sul balcone mentre chiedeva aiuto.