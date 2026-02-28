Ubriaco picchia la madre dopo mesi di maltrattamenti ma la vittima riesce a chiedere aiuto | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre, con cui aveva vissuto mesi di maltrattamenti, culminati in una violenta lite. La vittima, nonostante le vessazioni, è riuscita a chiamare la polizia e segnalare l’accaduto. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo sul luogo dell’incidente. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica.

Per mesi ha subito i maltrattamenti del suo stesso figlio, fino alla violenza. Ma la vittima, dopo le botte, è riuscita a chiedere aiuto allertando il 112 e l'uomo è stato arrestato in flagrante. È accaduto nella serata di venerdì 27 febbraio, in provincia di Teramo. Come ricostruisce l'Ansa, i.