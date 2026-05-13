A Ferrara si torna a discutere dei concerti in piazza Ariostea, con un nuovo documento che apre a un massimo di tre eventi. La disputa tra le autorità e i residenti prosegue, dopo che il Tar aveva respinto la richiesta di accesso agli atti relativi al Ferrara Summer Festival. La questione riguarda ora i limiti imposti alle manifestazioni musicali in un’area centrale della città.

Il braccio di ferro a distanza sui concerti in piazza Ariostea non si ferma. Dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione ai residenti in merito alla consegna degli atti relativi al Ferrara Summer Festival, ecco spuntare un nuovo documento. Attraverso una diffida depositata dall’avvocato Francesco Vinci, circa cinquanta abitanti della zona chiedono di "non autorizzare" lo svolgimento dei concerti e di "individuare un’altra sede idonea e conforme alla normativa vigente". Già, la normativa. È infatti dalle pieghe di una delibera della giunta regionale (la 1197 del 21 settembre 2020) che prende le mosse l’atto inviato dai residenti a Comune, polizia locale, Arpae, Soprintendenza e prefettura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Ariostea, nuovo scontro: "Possibili massimo tre concerti. Il Comune viola la normativa"

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