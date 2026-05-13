Il ministro dell’Interno ha commentato la decisione della prefettura di Roma di spostare il derby di calcio a lunedì sera, definendo le polemiche sollevate dalla Lega Serie A infondate e strumentali. In un’intervista al quotidiano, ha spiegato che bastava una pianificazione adeguata per evitare tensioni e disagi. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e i tifosi, ma il ministro ha ribadito la correttezza dell’operato delle autorità.

Il Messaggero intervista il ministro dell’Interno Piantedosi che ovviamente difende la decisione della prefettura di Roma di rinviare il derby a lunedì sera. Ovviamente l’ordine pubblico se ne infischia del fatto che la Serie A giocherà in contemporanea e quindi vanno spostate altre quattro partite, quelle che riguardano le squadre interessate alla lotta Champions ossia Napoli Milan Juventus Como. Il ministro Piantedosi sottolinea che la Lega Serie A sapeva al momento dei calendari che domenica ci sarebbe stata la finale degli Internazionali di tennis e che quindi è stata una programmazione sbagliata. Nessun accenno all’attacco che la Lega Serie A ha mosso a Prefetture e Questure accusandole di interventismo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Piantedosi e la Lega Serie A: “Polemiche infondate e strumentali, bastava saper programmare”

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