Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma Piantedosi | Polemiche strumentali

Un elicottero dei Vigili del Fuoco, un AW139, è stato impiegato per trasportare Mogol e sua moglie dalla città di Sanremo a Roma, in vista di una cerimonia ufficiale. Piantedosi ha commentato la vicenda definendo le polemiche attorno all’episodio come strumentali. La scelta del mezzo è stata comunicata dal Corpo nazionale, che ha confermato l’uso dell’elicottero per questa operazione.

