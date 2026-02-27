Il ministro dell’interno ha commentato le polemiche riguardanti il trasferimento di Mogol in elisoccorso a Roma, definendole strumentali. Ha aggiunto che l’amministrazione è soddisfatta del suo intervento e ha espresso gratitudine per il contributo offerto. La dichiarazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi.

"Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono solite polemiche strumentali". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rispondendo in merito alle polemiche sorte dopo il trasferimento di Mogol su un elicottero dei Vigili del fuoco da Sanremo a Roma. "Ringrazio molto il Maestro Mogol" perché "ci ha regalato anche il nuovo inno ai Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, Piantedosi: "Su Mogol polemiche strumentali"

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

Mogol da Sanremo a Roma con elicottero Vigili del fuoco, Pd: "Mezzo usato come taxi", Piantedosi: "Polemiche strumentali"Interpellato sul volo, Mogol ha dichiarato: "È andato benissimo, i Vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da...

Piantedosi: Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Sanremo-Roma in elisoccorso: il trasferimento vip per Mogol e consorte autorizzato direttamente dal Viminale; Polemica a Sanremo: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma; Piantedosi, 'Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali'; Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: Viaggio è andato benissimo.

Sanremo: elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemicaUsb, fatto gravissimo. Codacons, esposto alla corte dei conti sul caso. Ministro Piantedosi: polemica strumentale ... rainews.it

Sanremo, polemiche su Mogol in elicottero dei Vigili del fuoco. Piantedosi: strumentaliIl viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato «benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti». Così Giulio Rapetti, in ar ... ilsole24ore.com

Antonio Padellaro sulle parole di Piantedosi e il caso Mogol, trasportato sull’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo dopo la puntata all’Ariston - facebook.com facebook

Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco, scoppia la polemica. Ma Piantedosi: “Lui è un monumento nazionale” ift.tt/PKGZi9e x.com