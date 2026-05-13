Piantedosi critica | La sovrapposizione di Roma Lazio con gli Internazionali di tennis era evitabile

Il Ministro dell’Interno ha commentato la sovrapposizione tra l’evento sportivo e gli Internazionali di tennis a Roma, definendola evitabile. La questione riguarda anche i problemi causati dal caos nei calendari della 37ª giornata di Serie A, che ha portato allo slittamento del derby tra le squadre della capitale. Piantedosi ha espresso la sua opinione in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.

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