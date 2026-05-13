Gli stati membri dell’Unione Europea non hanno ancora raggiunto un accordo sulla condivisione dei dati relativi agli acquisti militari nel quadro del piano di riarmo da circa mille miliardi di euro. La mancanza di trasparenza riguarda le spese per la difesa, mentre Bruxelles promuove l’idea di una difesa comune con investimenti significativi. La situazione evidenzia divergenze tra i paesi sull’approccio alle spese militari e sulla gestione delle risorse.

Piano di Riarmo, mille miliardi pubblici e i governi rifiutano di rivelare alla Commissione gli acquisti militari nazionali Mentre Bruxelles vende il sogno della difesa comune, ottocento miliardi per il piano di Riarmo Ue e centocinquanta miliardi dello strumento Safe, succede una cosa che dovrebbe fermare tutti per un attimo: i governi nazionali si rifiutano di dire alla Commissione cosa stanno comprando, da chi, a che prezzo. Lo racconta Politico Europa in un’inchiesta firmata da Jacopo Barigazzi sul “data denial”, il rifiuto sistematico di comunicare le informazioni di base sugli acquisti militari. Stiamo per spendere mille miliardi per riarmare il continente, e ignoriamo cosa stiamo comprando.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Piano di Riarmo Ue, gli Stati europei non condividono i dati sugli acquisti per la Difesa: mille miliardi in ballo e zero trasparenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Parking Fara, Legambiente chiede dati e trasparenza: “Avviare una riflessione sugli effetti della struttura”A due anni dall’inaugurazione, l’associazione ha inviato al Comune una richiesta formale di accesso agli atti per valutare l’impatto dell’opera sulla...

Leggi anche: Ucraina, stipendi e pensioni pagati con gli aiuti Ue. Dagli Usa Piano Marshall per 800 miliardi

Temi più discussi: Riarmo Ue, gli Stati europei non condividono i dati sugli acquisti; Difesa europea, sale la spesa ma l’integrazione è un miraggio; Difesa europea, primi accordi SAFE firmati con Polonia e Lituania: Bruxelles accelera sul riarmo dell’Ue; War on war: we do not enlist! 8 Maggio: mobilitazione internazionale contro la leva obbligatoria e la guerra.

E se Adolf Hitler avesse giocato a lungo termine ed evitato la Seconda Guerra Mondiale? reddit

L’armata brancaleone europeaLungi dall'aumenteare la prontezza difensiva Ue, il Piano di riarmo di Ursula Bomb der Leyen rischia di rivelarsi un gigantesco spreco ... lanotiziagiornale.it

Fassino: Il Pd dica sì al piano per il riarmo Ue. Non possiamo isolarci votando con l’estrema destraHo massimo rispetto per la discussione interna al gruppo a Strasburgo e mi auguro che in queste ore il Pd decida di votare a favore del piano von der Leyen. Non capisco perché dovremmo avere la ... ilfoglio.it