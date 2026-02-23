Ucraina stipendi e pensioni pagati con gli aiuti Ue Dagli Usa Piano Marshall per 800 miliardi

Da iltempo.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ucraina paga stipendi e pensioni grazie ai fondi arrivati dall’Unione Europea, una misura necessaria per sostenere un’economia di guerra ormai da quattro anni. La causa principale di questa stabilità temporanea è il prestito di 90 miliardi di euro, approvato per i prossimi due anni. Senza questi aiuti, il paese potrebbe trovarsi in seria difficoltà finanziaria. La situazione resta fragile, ma il sostegno internazionale continua a essere cruciale.
ucraina stipendi e pensioni pagati con gli aiuti ue dagli usa piano marshall per 800 miliardi
© Iltempo.it - Ucraina, stipendi e pensioni pagati con gli aiuti Ue. Dagli Usa Piano Marshall per 800 miliardi

Economia di guerra, quattro anni dopo. L'Ucraina mantiene una sorta di stabilità precaria solo grazie agli aiuti internazionali e si terrà per un po' in equilibrio attingendo al prestito di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni concordati dall'Unione Europea. Una situazione provvisoria dal momento che la crescita del Paese, sfiancato dagli attacchi russi, sta rallentando a causa della costante tensione causata dai raid e dalla mancanza di nuovi stimoli economici. Il Fondo Monetario Internazionale - che sta contribuendo alla sostenibilità del Paese con un prestito di 8,1 miliardi di dollari da erogare in quattro anni - ha ridotto le sue previsioni di crescita del Pil per quest'anno dal 2% all'1,8%, principalmente a causa dell'impatto negativo che l'attuale campagna di attacchi aerei russi sul sistema energetico sta avendo su produzione e consumi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, al via ad Abu Dhabi i trilaterali per la pace. Zelensky batte cassa alla Ue e Bruxelles risponde: un maxi-piano da 800 miliardiA Abu Dhabi sono iniziati i primi colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina dall’inizio del conflitto nel 2022.

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi, la stime dell’Ue sulla ricostruzione: «Costerà almeno 800 miliardi di dollari» – La direttaAd Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e trovare soluzioni politiche alla crisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le pensioni in Ucraina aumenteranno a marzo: quanto aumenteranno i pagamenti?; L’Ucraina dilaniata ora dipende dalle iniezioni di capitali esteri.

ucraina stipendi e pensioniUcraina, stipendi e pensioni pagati con gli aiuti Ue. Dagli Usa Piano Marshall per 800 miliardiEconomia di guerra, quattro anni dopo. L'Ucraina mantiene una sorta di stabilità precaria solo grazie agli aiuti internazionali e si ... iltempo.it

PresaDiretta stasera su Rai 3: guerra in Ucraina, pensioni e fuga dei giovaniStasera su Rai 3 PresaDiretta indaga tra guerra in Ucraina, tensioni geopolitiche e crisi delle pensioni, con inchieste su giovani in fuga all'estero, ed evasione contributiva. movieplayer.it