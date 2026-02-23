ucraina stipendi e pensioni pagati con gli aiuti ue dagli usa piano marshall per 800 miliardi

L’Ucraina paga stipendi e pensioni grazie ai fondi arrivati dall’Unione Europea, una misura necessaria per sostenere un’economia di guerra ormai da quattro anni. La causa principale di questa stabilità temporanea è il prestito di 90 miliardi di euro, approvato per i prossimi due anni. Senza questi aiuti, il paese potrebbe trovarsi in seria difficoltà finanziaria. La situazione resta fragile, ma il sostegno internazionale continua a essere cruciale.

Economia di guerra, quattro anni dopo. L'Ucraina mantiene una sorta di stabilità precaria solo grazie agli aiuti internazionali e si terrà per un po' in equilibrio attingendo al prestito di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni concordati dall'Unione Europea. Una situazione provvisoria dal momento che la crescita del Paese, sfiancato dagli attacchi russi, sta rallentando a causa della costante tensione causata dai raid e dalla mancanza di nuovi stimoli economici. Il Fondo Monetario Internazionale - che sta contribuendo alla sostenibilità del Paese con un prestito di 8,1 miliardi di dollari da erogare in quattro anni - ha ridotto le sue previsioni di crescita del Pil per quest'anno dal 2% all'1,8%, principalmente a causa dell'impatto negativo che l'attuale campagna di attacchi aerei russi sul sistema energetico sta avendo su produzione e consumi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, al via ad Abu Dhabi i trilaterali per la pace. Zelensky batte cassa alla Ue e Bruxelles risponde: un maxi-piano da 800 miliardiA Abu Dhabi sono iniziati i primi colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina dall’inizio del conflitto nel 2022.

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi, la stime dell’Ue sulla ricostruzione: «Costerà almeno 800 miliardi di dollari» – La direttaAd Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e trovare soluzioni politiche alla crisi.

Argomenti discussi: Le pensioni in Ucraina aumenteranno a marzo: quanto aumenteranno i pagamenti?; L’Ucraina dilaniata ora dipende dalle iniezioni di capitali esteri.

