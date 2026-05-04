Parking Fara Legambiente chiede dati e trasparenza | Avviare una riflessione sugli effetti della struttura

A due anni dall’apertura del Parking Fara, Legambiente Bergamo ha formalmente richiesto l’accesso agli atti a Palazzo Frizzoni. La richiesta, inviata lunedì 4 maggio, mira a ottenere dati sulla struttura e a promuovere una riflessione sugli effetti prodotti. La richiesta si inserisce nell’ambito di un continuo interesse per la trasparenza e l’analisi degli impatti legati alle nuove infrastrutture di parcheggio nella zona.

A due anni dall’inaugurazione, l’associazione ha inviato al Comune una richiesta formale di accesso agli atti per valutare l’impatto dell’opera sulla mobilità cittadina e sull’accesso veicolare a Città Alta Bergamo. A due anni dall’inaugurazione del Parking Fara, Legambiente Bergamo ha inviato lunedì 4 maggio una richiesta formale di accesso agli atti a Palazzo Frizzoni. L’obiettivo è ottenere dati e informazioni sugli effetti concreti dell’opera sulla mobilità cittadina, sui conti pubblici e sull’accessibilità a Città Alta. Il parcheggio alla Fara è stato uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni in materia di mobilità urbana e accesso al centro storico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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