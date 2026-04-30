Un insegnante su 1700 euro spende 1000 euro al mese per un 42 mq a Milano Meloni | Con il decreto approvato arriverà a risparmiare fino a 350 euro mensili

Durante una riunione del Consiglio dei ministri dedicata al nuovo Piano casa, la presidente del Consiglio ha illustrato la situazione degli affitti nelle grandi città, citando un esempio: un insegnante che con uno stipendio di circa 1700 euro spende circa 1000 euro al mese per un appartamento di 42 metri quadrati a Milano. Meloni ha inoltre annunciato che con il decreto approvato si prevede un risparmio di fino a 350 euro mensili per le famiglie.

Nel corso della presentazione del nuovo Piano casa in Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato una fotografia dettagliata della crisi abitativa nel nostro Paese, puntando il dito contro l’impennata dei prezzi immobiliari, soprattutto nei grandi centri urbani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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