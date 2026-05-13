Piano aeroporti Ugl | Fiumicino hub strategico ma servono tutela del lavoro e confronto costante

Il 13 maggio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato un nuovo piano aeroportuale che coinvolge l’aeroporto di Fiumicino, considerato un hub importante per il sistema nazionale. L’Unione Generale del Lavoro ha sottolineato che, oltre alla posizione strategica, è necessario garantire la tutela dei posti di lavoro e mantenere un dialogo continuo tra le parti coinvolte.

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Fiumicino, 13 maggio 2026 – “Il nuovo piano aeroporti, presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta un passaggio strategico fondamentale non solo per il futuro del trasporto aereo, ma per l’intero sistema economico e per il rilancio del nostro Paese. Oggi, gli scali aeroportuali non possono più essere considerati solo semplici infrastrutture di mobilità: sono veri e propri motori di sviluppo, occupazione, turismo e logistica. Come UGL Trasporto Aereo, riteniamo indispensabile che il Paese metta in atto una programmazione seria e di lungo periodo”, si legge in un comunicato del sindacato che poi elenca i punti chiave: “Modernizzazione e potenziamento È fondamentale aggiornare gli scali italiani, migliorando i servizi e l’efficienza complessiva del sistema nazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aeroporti: Gualtieri, Fiumicino si conferma straordinaria eccellenza, miglior hub d’EuropaL'aeroporto di Fiumicino premiato come miglior hub d'Europa per il nono anno consecutivo, con riconoscimenti anche per Ciampino. Napoli confronto sulla blue economy: da Bagnoli all’America’s Cup, città hub strategico del MediterraneoLa blue economy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e dell’intero bacino del Mediterraneo. Piano aeroporti, Ugl: Fiumicino hub strategico, ma servono tutela del lavoro e confronto costanteIl monito del sindacato: Riteniamo indispensabile che il Paese metta in atto una programmazione seria e di lungo periodo ... ilfaroonline.it Aeroporti di Roma: ok al Piano Aeroporti, Fiumicino hub strategico globale(Teleborsa) - Aeroporti di Roma accoglie la visione innovativa di sviluppo illustrata dal Ministro Matteo Salvini nell'anticipare i contenuti del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, presentato questa mat ... finanza.repubblica.it