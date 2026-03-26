Napoli confronto sulla blue economy | da Bagnoli all’America’s Cup città hub strategico del Mediterraneo

A Napoli si è svolto un confronto sulla blue economy, analizzando il ruolo della città come hub strategico nel Mediterraneo. L’attenzione si è concentrata sulle iniziative legate a Bagnoli e all’America’s Cup, con l’obiettivo di valorizzare le attività legate al mare. La discussione ha riguardato le opportunità di sviluppo sostenibile e le strategie per rafforzare l’uso delle risorse marine nella regione.

La blue economy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e dell’intero bacino del Mediterraneo. È questo il tema al centro del workshop promosso a Napoli da GA Alliance, che riunisce (domani, venerdì 27 marzo, a Palazzo Donn’Anna ) rappresentanti delle istituzioni, delle autorità portuali e del mondo produttivo per un confronto sulle prospettive della portualità, della nautica e della gestione del demanio marittimo. In un contesto globale sempre più competitivo, caratterizzato dalla necessità di garantire certezza del diritto e rapidità amministrativa, la solidità dei titoli concessori e la compliance normativa assumono un ruolo decisivo per attrarre investimenti e favorire la crescita del sistema portuale e turistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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