Aeroporti | Gualtieri Fiumicino si conferma straordinaria eccellenza miglior hub d’Europa

Gualtieri ha confermato che l’aeroporto di Fiumicino mantiene il titolo di miglior hub europeo, grazie a un punteggio record che valorizza la qualità dei servizi e la puntualità. L’aeroporto si distingue per l’efficienza nelle operazioni e per la crescita costante del traffico, che supera i 40 milioni di passeggeri all’anno. La sua posizione di leadership si rafforza con investimenti recenti e miglioramenti infrastrutturali. La sfida ora è mantenere questo livello di eccellenza.

L'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino "si conferma come una straordinaria eccellenza, premiato per il nono anno consecutivo come miglior hub d'Europa con un punteggio record che lo colloca al primo posto tra i grandi scali, con oltre 40 milioni di passeggeri. Questo risultato non solo certifica la qualità e l'efficienza garantita ogni giorno ai viaggiatori di tutto il mondo, ma consolida anche la leadership europea del sistema aeroportuale della Capitale. Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Riconoscimenti per l'aeroporto di Ciampino. A questo si aggiunge il riconoscimento ottenuto anche dall'aeroporto di Ciampino, che è stato premiato nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri.