Piagge Viva Sant’Ubaldo

Dopodomani, nel viale delle Piagge, si terrà l’evento Piagge Viva Sant’Ubaldo, che rappresenta l’appuntamento più atteso della zona. L’iniziativa coinvolge diverse attività e si svolgerà nel pomeriggio, con la partecipazione di cittadini e organizzatori locali. La manifestazione prevede momenti di intrattenimento e incontri pubblici, con la presenza di stand e spettacoli. La data e il luogo sono stati comunicati dagli organizzatori alcuni giorni fa.

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Sta per tornare il momento più atteso del viale delle Piagge. Dopodomani, infatti, ci sarà il taglio del nastro della Fiera di Sant’Ubaldo, l’appuntamento che da venerdì a domenica tornerà in città per la sua 47esima edizione, con eventi a ingresso libero tra il viale, il Centro Espositivo Sms e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo. Accanto alla tradizionale “Settimana delle Piagge” e agli stand enogastronomici, artigianali e dedicati alle attrezzature da esterno, il programma proseguirà poi fino al 31 maggio con appuntamenti culturali, sportivi e religiosi. Tra gli appuntamenti principali torna il XIV Torneo Sant’Ubaldo organizzato da Asd Pisa Bocce nell’area “M.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piagge Viva Sant’Ubaldo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiera di Sant'UbaldoDa venerdì 15 a domenica 17 maggio si svolgerà sul viale delle Piagge la 47esima edizione della 'Fiera di Sant’Ubaldo 2026', con iniziative che si... Gubbio celebra Sant’Ubaldo. Festa tra storia, memoria e identitàArchiviata con il consueto successo e una partecipazione diffusa la stagione dei veglioni delle Famiglie ceraiole, tappe che scandiscono l’attesa... Si parla di: Piagge Viva Sant’Ubaldo; Fiera di Sant'Ubaldo Pisa 15-17 maggio 2026. Sant’Ubaldo, torna la Festa delle PiaggePisa, 13 maggio 2022. Torna la tradizionale festa di Sant’Ubaldo che si svolge a Pisa lungo il Viale delle Piagge e nel quartiere di San Michele. La storica festa, che quest’anno raggiunge la 43° ... lanazione.it