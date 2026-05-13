A Piacenza sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, che risultano in buona salute. La donna era scomparsa da alcuni giorni, e la sua assenza aveva destato preoccupazione. Le forze dell'ordine hanno confermato il ritrovamento e il benessere delle persone coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sul motivo della scomparsa.

Sonia Bottacchiari e i figli sono stati rintracciati e stanno bene. “Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”, ha riferito la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla madre scomparsa insieme ai figli minorenni lo scorso 20 aprile da Piacenza e la cui auto era stata trovata in Friuli. La donna però non vuole far sapere dove si trova. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”, ha aggiunto ancora la Procuratrice.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piacenza, rintracciata Sonia Bottacchiari: la donna scomparsa coi figli sta bene

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