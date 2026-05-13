PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN

PharmaResearch ha concluso un tour di presentazioni in cinque mercati dell’Europa occidentale dedicato al prodotto REJURAN. L’azienda ha visitato paesi del Benelux, del Regno Unito e della Svizzera, incontrando operatori del settore e raccogliendo feedback. La fase di espansione del trattamento in Europa prosegue con l’obiettivo di rafforzare la presenza commerciale in queste aree. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Strong industry interest across Benelux, the UK and Switzerland supports REJURAN’s phased expansion across Europe SEOUL, South Korea, May 13, 2026 PRNewswire — PharmaResearch Co., Ltd., the South Korean regenerative medicine company behind the REJURAN, has completed a five-market Western Europe roadshow for REJURAN, its PN-based skin booster, as it expands the brand’s footprint across the region. As REJURAN begins its Western European rollout, the roadshow served as a platform to introduce healthcare practitioners (HCPs) to PharmaResearch’s DNA Optimizing Technology (DOT™) based technology and its clinical use cases.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: Comwrap Reply riconosciuta con l'Adobe CXO Emerging Partner Western Europe AwardIl riconoscimento conferma il ruolo di Comwrap Reply nel supportare le organizzazioni nella progettazione e nell'evoluzione di piattaforme digitali... “In Europe, For Europe”: Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUNICH, April 10, 2026 /PRNewswire/ — Haier Biomedical, a global leader in life sciences and medical... Argomenti più discussi: PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN; Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’; Career Day Luiss: da trent’anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani; Scuola, Pacifico (Anief): Buoni pasto, welfare e mobilità tra le priorità del nuovo contratto.