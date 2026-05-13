PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PharmaResearch ha concluso un tour di presentazioni in cinque mercati dell’Europa occidentale dedicato al prodotto REJURAN. L’azienda ha visitato paesi del Benelux, del Regno Unito e della Svizzera, incontrando operatori del settore e raccogliendo feedback. La fase di espansione del trattamento in Europa prosegue con l’obiettivo di rafforzare la presenza commerciale in queste aree. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Strong industry interest across Benelux, the UK and Switzerland supports REJURAN’s phased expansion across Europe  SEOUL, South Korea, May 13, 2026 PRNewswire — PharmaResearch Co., Ltd., the South Korean regenerative medicine company behind the REJURAN, has completed a five-market Western Europe roadshow for REJURAN, its PN-based skin booster, as it expands the brand’s footprint across the region.  As REJURAN begins its Western European rollout, the roadshow served as a platform to introduce healthcare practitioners (HCPs) to PharmaResearch’s DNA Optimizing Technology (DOT™) based technology and its clinical use cases.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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