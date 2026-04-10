In Europe For Europe | Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026

Durante l'analytica 2026 a Monaco, Haier Biomedical ha illustrato le sue soluzioni complete per laboratori, con un focus particolare sulle applicazioni nel settore delle scienze della vita e della medicina. La presentazione ha evidenziato l'offerta di tecnologie e attrezzature progettate per rispondere alle esigenze di laboratori europei. L'azienda ha sottolineato l'impegno nel fornire soluzioni integrate per ambienti di ricerca e diagnostica.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUNICH, April 10, 2026 PRNewswire — Haier Biomedical, a global leader in life sciences and medical solutions, presented its fullscenario laboratory solutions at analytica 2026 in Munich under the theme “In Europe, For Europe.” The exhibition underscores the company’s deepening localization strategy across Europe, backed by its regional operations network and recent milestones in key European markets. Haier Biomedical is evolving from a traditional equipment supply to become a comprehensive provider of laboratory scenario solutions, delivering end-to-end solutions for biobanks, research labs, and pharmacies, spanning collection, storage, monitoring, and management. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - “In Europe, For Europe”: Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026 Leggi anche: Rubio tells Munich security forum that US and Europe belong together L’Università di Siena migliora nella classifica QS Europe 2026Arezzo, 28 gennaio 2026 – L’Università di Siena ha ottenuto per il terzo anno consecutivo un risultato positivo in miglioramento nel ranking QS... Argomenti più discussi: Digital Europe: I bandi per la Trasformazione Digitale di Horizon Europe; Seconda riunione del Comitato UE-Canada su Horizon Europe - APRE; Shaping European Co-Productions: A Creative Europe event in Rome; Nba Europe, Oaktree e RedBird in corsa: tra Olimpia Milano e l'ipotesi Varese, tutti gli scenari per la rivoluzione del basket. ChangAn Drives Innovation and Brand Development in Europe, In Europe, For Europe, Shaping the Future of the Global MarketMUNICH, March 25, 2025 /PRNewswire/ -- ChangAn Automobile (ChangAn or the Company), an intelligent low-carbon mobility technology company, has cemented its future in the European market with its ... adnkronos.com Bella serata a Mantova con il gruppo Patriots for Europe per parlare di Europa e del futuro dell’automotive. Al centro del confronto le follie green imposte da Bruxelles, a partire dallo stop ai motori termici e dalle norme ideologiche che stanno mettendo in diffico - facebook.com facebook È ancora possibile candidarsi al seminario “Harmony for Europe: civic engagement and EU values through Erasmus+”. Focus: impegno civico e coinvolgimento attivo degli studenti. Leuven | 8–11 settembre 2026 Scadenza: 10 aprile 2026 bit.ly/4dlMXoK @Ina x.com