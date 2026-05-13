Petrolchimico il sindacato | I 30 licenziamenti a Ferrara preoccupano anche Ravenna
A Ferrara, lo stabilimento petrolchimico ha annunciato 30 licenziamenti, provocando apprensione anche a Ravenna. Le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec hanno ricevuto comunicazioni dalla direzione aziendale del gruppo Eni il 5 maggio scorso, senza dettagli aggiuntivi. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti sindacali delle due città, che monitorano attentamente la situazione. La vicenda riguarda un settore strategico e coinvolge lavoratori e territori limitrofi.
C'è grande preoccupazione anche a Ravenna per la situazione che sta coinvolgendo lo stabilimento Versalis di Ferrara dove, il 5 maggio scorso, le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec avrebbero ricevuto una comunicazione da parte della direzione dell'azienda del gruppo Eni "con la quale si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Sky tg24. . Il Sindacato esiste se le persone che lavorano e che tengono in piedi un Paese si mettono assieme e non rinunciano a rivendicare la loro dignità e i loro diritti, ha detto ai nostri microfoni il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il messa facebook
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