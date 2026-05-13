Petrolchimico il sindacato | I 30 licenziamenti a Ferrara preoccupano anche Ravenna

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara, lo stabilimento petrolchimico ha annunciato 30 licenziamenti, provocando apprensione anche a Ravenna. Le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec hanno ricevuto comunicazioni dalla direzione aziendale del gruppo Eni il 5 maggio scorso, senza dettagli aggiuntivi. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti sindacali delle due città, che monitorano attentamente la situazione. La vicenda riguarda un settore strategico e coinvolge lavoratori e territori limitrofi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è grande preoccupazione anche a Ravenna per la situazione che sta coinvolgendo lo stabilimento Versalis di Ferrara dove, il 5 maggio scorso, le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec avrebbero ricevuto una comunicazione da parte della direzione dell'azienda del gruppo Eni "con la quale si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Petrolchimico senza pace, i sindacati: "Versalis ha comunicato 30 licenziamenti"

Treno Ferrara-Comacchio: "Serve progetto di collegamento anche con Venezia e Ravenna"Negli ultimi giorni il dibattito sulle infrastrutture ferroviarie nel ferrarese è tornato al centro della discussione pubblica.

Temi più discussi: Petrolchimico senza pace, i sindacati: Versalis ha comunicato 30 licenziamenti; Tagli occupazionali al petrolchimico di Ferrara; Eni presenta il piano per Marghera. Cgil: Solo impegni generici; Eni presenta i progetti per Porto Marghera. La Cgil: Solo impegni generici.

petrolchimico il sindacato iVersalis, licenziamento collettivo a Ferrara. Cgil: «Preoccupazioni anche per il petrolchimico di Ravenna»Il 5 maggio scorso le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec del territorio ferrarese hanno ricevuto, tramite Pec, una comunicazione da parte della ... ravennaedintorni.it

Brindisi, sindacati e Regione in difesa del petrolchimicoAlta tensione a Brindisi e in tutta la Puglia per il protrarsi della incertezza sul futuro del petrolchimico, dopo la chiusura, un anno fa, da parte di Eni Versalis, del cracking. È prevista una ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web