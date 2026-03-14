Treno Ferrara-Comacchio | Serve progetto di collegamento anche con Venezia e Ravenna

Nelle ultime settimane si è riacceso il dibattito sul treno tra Ferrara e Comacchio, con richieste di un progetto di collegamento anche con Venezia e Ravenna. La questione riguarda principalmente le proposte di migliorare le rotte ferroviarie nella zona e di ampliare le connessioni tra queste città. La discussione pubblica si concentra ora sulle possibili soluzioni e sugli interventi necessari per sviluppare le infrastrutture.

Negli ultimi giorni il dibattito sulle infrastrutture ferroviarie nel ferrarese è tornato al centro della discussione pubblica. Da un lato si parla del collegamento ferroviario tra Cento e Bologna, dall’altro della proposta di estendere la linea Ferrara-Codigoro fino a Comacchio e ai Lidi. “Come Azione – spiega il segretario provinciale, Danny Farinelli - riteniamo positivo che si torni a discutere di trasporto ferroviario. Investire nel ferro significa puntare su mobilità sostenibile, ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, questi progetti vanno valutati dentro una visione complessiva della rete”. “Il collegamento ferroviario tra Cento e Bologna – incalzano da Azione - risponde a una domanda reale di mobilità quotidiana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati "Al lavoro per attivare entro l’anno il collegamento diretto con Ravenna"La ‘Faentina’ non è solo una ferrovia, ma un atto di resistenza contro l’abbandono delle aree interne e lo spopolamento della montagna. Leggi anche: Ferrovia Ferrara-Comacchio, depositate 2.500 firme in Regione: "Ecco tutti i vantaggi" Altri aggiornamenti su Treno Ferrara Comacchio Serve progetto... Argomenti discussi: Ferrovia Ferrara-Comacchio, depositate 2.500 firme in Regione: Ecco tutti i vantaggi; Consegnate 2.500 firme per la ferrovia Ferrara – Porto Garibaldi e una stazione a Comacchio.