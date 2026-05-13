Il governo colombiano ha condotto un'operazione militare nel territorio del Catatumbo contro l'Eln, con il supporto del governo venezuelano. La decisione di interrompere i dialoghi con il gruppo armato è stata annunciata dal governo colombiano poco prima dell'azione militare. Petro e le autorità venezuelane hanno coordinato questa operazione, che si è svolta senza dettagli pubblici sulle modalità di accordo.

? Domande chiave Come hanno concordato Petro e Caracas l'operazione militare nel Catatumbo?. Perché il governo colombiano ha interrotto definitivamente i dialoghi con l'Eln?. Chi ha partecipato al raid transfrontaliero insieme alle forze colombiane?. Quali saranno le conseguenze della nuova strategia militare sui confini?.? In Breve Operazione a Tibú dopo i precedenti attacchi del 4 febbraio e 19 aprile.. Delcy Rodríguez ha fornito il consenso strategico per l'azione nel Catatumbo.. Centinaia di contadini vittime della violenza dell'Eln nella zona di Tibú.. Guardia bolivariana venezuelana coinvolta in operazioni oltre il confine nazionale.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petro: raid contro l’Eln nel Catatumbo con il consenso del Venezuela

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