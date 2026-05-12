Cannes 2026 Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo Frodo

Al Festival di Cannes 2026 si è tenuta la cerimonia di consegna della Palma d’Oro alla carriera, che è stata attribuita a Peter Jackson. La premiazione si è svolta alla presenza di Elijah Wood, interprete di Frodo Baggins nella saga cinematografica di cui Jackson è stato il regista. La cerimonia ha visto un momento di emozione quando l’attore ha consegnato il riconoscimento al regista neozelandese.

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Grande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal protagonista della saga di Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, interpete di Frodo Baggins. Jackson, che proprio a Cannes presentò 25 anni fa le prime immagini della saga da 17 Oscar, ha ringraziato il festival ricordando quei momenti come “fondamentali” per la sua carriera. “Cannes per me è legato a bellissimi ricordi”, ha dichiarato il regista tra gli applausi del pubblico. Dopo il successo del documentario Get Back, il regista è ora impegnato nella produzione di ‘ The Hunt for Gollum ‘, nuovo progetto tratto dalle opere di J.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo "Frodo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro alla carriera Argomenti più discussi: Cannes al via questa sera, l’inaugurazione, la Palma a Peter Jackson, le star attese; Festival di Cannes 2026, il calendario giorno per giorno: film, incontri e appuntamenti da non perdere; Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood; Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospiti. Lontana dal glamour e molto legata all’universo creativo del padre, Katie Jackson al Festival di Cannes 2026 ha accompagnato Peter Jackson per la Palma d’Oro onoraria x.com Anteprima del Festival di Cannes 2026: i film più grandi, le stelle e gli eventi gratuiti reddit Cannes 2026, a Peter Jackson la Palma d'oro alla carrieraIl regista neozelandese ha ricevuto il prestigioso premio dalle mani dell’attore Elijah Wood, interprete di Frodo nella saga de Il signore degli Anelli ... tg24.sky.it