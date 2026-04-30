Pet therapy in pediatria la scuola in corsia porta gli animali tra i bimbi ricoverati

In un reparto pediatrico di Massa, è stata avviata una iniziativa che coinvolge animali portati in corsia per attività di pet therapy. La scuola ha deciso di portare gli studenti a interagire con i bambini ricoverati, creando un ambiente più sereno e meno stressante. Questi incontri sono stati organizzati per favorire il benessere dei piccoli ospiti, offrendo loro momenti di svago e distrazione durante il ricovero.

Massa, 30 aprile 2026 – La scuola entra in corsia e lo fa in punta di piedi, ma con una forza capace di cambiare il clima di un reparto. È quella della scuola ospedaliera dell’ Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 che, per la prima volta sul territorio, porta ufficialmente gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) all’interno delle strutture sanitarie. Un progetto che ha già il sapore di qualcosa di speciale, racchiuso in un titolo evocativo: “ Viaggio oltre i confini ”. Già due gli appuntamenti, e il terzo è fissato per il 18 maggio, al Noa e all’Ospedale del Cuore. Ma più che un calendario, è una promessa: portare tra i letti dei piccoli pazienti un’esperienza capace di rompere la routine della degenza, trasformando il tempo sospeso della malattia in occasione di relazione, scoperta e sorriso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pet therapy in pediatria, la scuola in corsia porta gli animali tra i bimbi ricoverati Notizie correlate Gli animali salvati dall'abbandono che "salvano" le persone con la pet therapy: ecco L'Arca di Noemi“L’Arca di Noemi” è una realtà specializzata in pet therapy e agricoltura sociale per bambini fragili, con la particolarità di lavorare con animali... Carezze che curano: la Pet Therapy entra in corsia per regalare sorrisi agli anzianiSuccesso per la raccolta fondi del Rotary Tre Valli: alla Rsa di Vecchiazzano arrivano i cani di Dog Galaxy per stimolare umore e socialità Il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pet therapy in Pediatria. Carezze e sorrisi con Evelyn; Pet therapy in ospedale: all’Asp di Enna arrivano Margot e Lucky in pediatria; Due cani nel reparto di Pediatria dell'Umberto I: Asp avvia la Pet Therapy, primo caso in Sicilia; Dottori a quattro zampe nei reparti di Pediatria. Pet therapy in pediatria, la scuola in corsia porta gli animali tra i bimbi ricoveratiIl progetto dell’Istituto Staffetti Massa 2 con la ‘Barry Dog Campus’ con i primi 3 appuntamenti al Noa e all’ospedale del Cuore di Monasterio. Guida le attività Valeria Pellistri, istruttore esperto ... lanazione.it Pet Therapy all’ASP di Enna: Margot e Lucky in corsia per i piccoli pazientiL'ASP di Enna ha ufficialmente inaugurato il progetto 4 Zampe in Pediatria, diventando la prima struttura sanitaria pubblica in Sicilia a introdurre stabilmente gli Interventi Assistiti con Animali ... catania.liveuniversity.it Secondo incontro di Pet Therapy! Oggi nella nostra struttura abbiamo vissuto un altro bellissimo momento insieme agli amici a quattro zampe Sam e Simba Sorrisi, coccole e tanta emozione hanno riempito la giornata dei nostri ospiti. La pet ther - facebook.com facebook