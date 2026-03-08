Medio Oriente Tehrean annuncia una guerra lunga | Possiamo combattere altri sei mesi I media israeliani | Per la prima volta gli Emirati Arabi Uniti attaccano in Iran

Il conflitto in Medio Oriente prosegue nel suo nono giorno con un aumento di attacchi e dichiarazioni da parte di vari attori. Tehrean annuncia di poter sostenere un conflitto di altri sei mesi, mentre i media israeliani riportano che per la prima volta gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato in Iran. La regione resta in uno stato di alta tensione.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. L’ Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il confronto militare ancora a lungo. «Le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, citato dall’agenzia Fars. I media israeliani: "Per la prima volta gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato in Iran" «Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un'escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l'alta tensione nella regione.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un'escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l'alta tensione nella regione.

MEDIO ORIENTE | Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare". Il Pd sulle barricate: "Il governo smentisca. Nel contesto di una guerra illegale è un'affermazione grave e inquietante". #ANSA - facebook.com facebook

