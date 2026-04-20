Si è concluso recentemente alla Stazione Leopolda di Firenze il Bright Festival, evento ormai riconosciuto a livello nazionale dedicato alle arti digitali e alle nuove forme di creatività contemporanea. Per la prima volta, la Regione ha deciso di finanziare questa manifestazione, che si focalizza sulla combinazione di arte, luce e tecnologia. L’evento ha attirato numerosi visitatori interessati alle innovazioni nel settore artistico e digitale.

FIRENZE – Si è da poco concluso alla Stazione Leopolda di Firenze il Bright Festival, kermesse ormai consolidata a livello nazionale e focalizzata sulle nuove frontiere della creatività contemporanea e delle arti digitali. L’evento ha trasformato gli storici spazi fiorentini in un crocevia internazionale, ospitando performer, artisti e professionisti di vari Paesi. Il cartellone ha offerto al pubblico un mix di musica elettronica, installazioni di light art, esperienze immersive e proiezioni audiovisive. L’edizione appena archiviata ha registrato un’importante novità sul fronte istituzionale: la Regione Toscana ha infatti deciso, per la prima volta nella storia della manifestazione, di supportare il progetto attraverso un contributo economico diretto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arte, luce e tecnologia a Firenze: la Regione finanzia per la prima volta il Bright Festival

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