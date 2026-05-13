Pescara annullata multa da 600 euro | il giudice premia

A Pescara, una multa di 600 euro è stata annullata dal giudice dopo che si era già verificato il pagamento. La situazione ha suscitato domande su come sia stato possibile ricevere una sanzione così elevata in relazione a un pagamento già effettuato. Inoltre, il Comune è stato accusato di aver trascurato le istruzioni fornite direttamente al comando, senza considerare le evidenze presentate.

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? Punti chiave Come può un pagamento già effettuato scatenare una multa da 600 euro?. Perché il Comune ha ignorato le indicazioni date direttamente al comando?. Chi deve pagare le spese legali dopo la vittoria del cittadino?. Cosa fare se ricevi una richiesta di denaro per sanzioni già saldate?.? In Breve Giudice Carla Ciccocioppo annulla ingiunzione dopo contestazione per un giorno di ritardo nel 2021.. Federconsumatori Abruzzo e avvocato Mirko Luciano hanno gestito il contenzioso legale per il cittadino.. Comune di Pescara condannato al rimborso delle spese legali per l'errore burocratico commesso.. La sentenza dell'11 maggio 2026 tutela i contribuenti contro raddoppi di sanzioni già saldate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, annullata multa da 600 euro: il giudice premia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cartella esattoriale da duemila euro per una multa non pagata, ma era stata annullata dal giudice di pace sei anni primaMultata di 860 euro per un errore della compagnia assicurativa, vince il ricorso davanti al giudice di pace e la contravvenzione viene cancellata. Multa annullata a Capaccio Paestum, archiviata l'indagine sul giudice OricchioCade ogni accusa a carico di Michele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania: la Procura di Salerno... Argomenti più discussi: Cambiare corsia non è come passare con il rosso: Il giudice di pace annulla la multa del Velocar; Annullata la multa raddoppiata, Federconsumatori vince il ricorso; Serie B, stangata del giudice sportivo: multe pesanti a Reggiana, Pescara e Venezia; Giudice Sportivo: Vignali salta la prima in C, maxi multa per 3 club. Cambiare corsia non è come passare con il rosso: Il giudice di pace annulla la multa del VelocarAnnullato il verbale con multa da 167 euro e 6 punti patente elevato il 13 gennaio 2025 all’incrocio tra viale Luisa d’Annunzio e viale Primo Vere. A salvare l’automobilista, difeso dall’avvocato Au ... ilpescara.it