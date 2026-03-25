Multa annullata a Capaccio Paestum archiviata l' indagine sul giudice Oricchio

La Procura di Salerno ha archiviato l'indagine avviata nei confronti di Michele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania. L'indagine riguardava la cancellazione di una sanzione stradale a suo carico, e la decisione ha portato all'annullamento della multa in un caso a Capaccio Paestum.

Cade ogni accusa a carico di Michele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania: la Procura di Salerno ha archiviato l'indagine a suo carico relativa alla cancellazione di una sanzione stradale. I fatti risalgono a circa cinque anni fa. Il magistrato era stato coinvolto in un filone investigativo riguardante presunte irregolarità nell'annullamento di alcune contravvenzioni nel Comune di Capaccio Paestum. Nello specifico, a Oricchio veniva contestato di aver sfruttato la propria posizione per far invalidare un verbale per passaggio con il semaforo rosso (poi rivelatosi giallo). Gli... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Multa annullata a Capaccio Paestum, archiviata l'indagine sul giudice Oricchio Articoli correlati Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior... Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini”Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza :... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capaccio Paestum Indagato per una multa annullata, archiviato Oricchio, presidente sezione campana Corte dei contiIl magistrato passò con un rosso poi rivelatosi giallo a un semaforo di Capaccio-Paestum. Gli venne contestato di aver esercitato la sua influenza per farsi cancellare la sanzione. E dai social giù in ... msn.com Capaccio Paestum, multe annullate: il sindaco sposta i comunali indagatiIn attesa degli sviluppi giudiziari sul doppio filone d’indagine delle multe annullate dal comando di polizia locale di Capaccio Paestum, il sindaco Gaetano Paolino ha disposto incarichi differenti ... ilmattino.it