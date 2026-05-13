Perugia l' Azienda ospedaliera cerca un avvocato per dirigere l' ufficio legale

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha pubblicato un avviso pubblico nell'albo pretorio per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente avvocato. La selezione avviene tramite valutazione dei titoli e colloquio, e il professionista sarà responsabile delle attività legali dell'ente. La posizione richiede un ruolo professionale che si concentrerà sulla gestione degli aspetti legali dell'azienda ospedaliera.

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