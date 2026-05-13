Perugia l' Azienda ospedaliera cerca un avvocato per dirigere l' ufficio legale
L'Azienda ospedaliera di Perugia ha pubblicato un avviso pubblico nell'albo pretorio per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente avvocato. La selezione avviene tramite valutazione dei titoli e colloquio, e il professionista sarà responsabile delle attività legali dell'ente. La posizione richiede un ruolo professionale che si concentrerà sulla gestione degli aspetti legali dell'azienda ospedaliera.
L’Azienda ospedaliera di Perugia ha pubblicato nell’albo pretorio un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla ricerca e assunzione a tempo determinato di un dirigente avvocato – ruolo professionale, al quale sarà affidata la responsabilità delle attività legali aziendali.L’avviso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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