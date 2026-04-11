Prevenzione di mobbing e molestie | l' Azienda ospedaliera di Perugia cerca consigliere di fiducia

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha avviato una procedura di selezione pubblica per individuare un consulente di fiducia. L'incarico prevede un contratto di lavoro autonomo di tre anni e riguarda la gestione di questioni legate alla prevenzione di mobbing e molestie sul luogo di lavoro. La scelta è rivolta a professionisti interessati a collaborare con l'ente per il miglioramento delle condizioni lavorative.

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha aperto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni per lo svolgimento delle funzioni di consiglierae di fiducia.L'iniziativa, promossa dalla direzione generale, rappresenta un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’Azienda ospedaliera di Perugia cerca avvocati: ecco come candidarsi per il patrocinio legale di dipendenti e ricercatoriAperto l’avviso per la formazione di un elenco suddiviso tra civilisti e penalisti.

Consigliere di fiducia, Cgil: «Il ruolo andava affidato all’esterno dell’azienda»«Apprendiamo con interesse l'ufficializzazione dell'istituzione della figura della consigliera di fiducia all'interno dell'Azienda Usl di Piacenza.

Temi più discussi: Patente a crediti nei cantieri: Commissioni per recupero punteggi; Donna accoltellata a Picanello, Uil: Chiediamo giustizia per la vittima e per i suoi figli; Costruzione in aderenza e distanze legali: i chiarimenti della Cassazione; Farmacie private senza contratto, sciopero nazionale e manifestazione a Roma.

Centri di Ascolto di Mobbing e Stalking Uil, 24 i casi segnalati nel 2025Nel 2025 i Centri Ascolto di Mobbing e Stalking della Uil Veneto hanno registrato e trattato 24 casi. Dalla loro costituzione, nel 2022 ad oggi, i casi segnalati sono stati 86. (ANSA) ... ansa.it

Prevenzione. La Asl Roma 5 lancia il nuovo portale tematico Prevenzione e stili di vitaOltre a contenere consigli per la salute e tutte le informazioni logistiche e territoriali che riguardano i diversi ambiti del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5, il portale punta a fornire ... quotidianosanita.it

Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso, l'11 e il 12 aprile in oltre 150 piazze italiane infermieri accanto a Terre des Hommes. x.com

A Bari l'iniziativa dedicata alla prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (SBS), una grave forma di trauma cerebrale che può colpire i bambini nei primi anni di vita. - facebook.com facebook