L’Azienda ospedaliera di Perugia cerca avvocati | ecco come candidarsi per il patrocinio legale di dipendenti e ricercatori

L’Azienda ospedaliera di Perugia ha pubblicato un avviso di ricerca di avvocati disponibili a offrire patrocinio legale a dipendenti e ricercatori. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando. L’obiettivo è garantire assistenza legale a chi lavora o svolge attività di ricerca presso l’ente. La selezione riguarda professionisti interessati a collaborare con l’istituzione in ambito legale.

Aperto l’avviso per la formazione di un elenco suddiviso tra civilisti e penalisti. Necessaria esperienza anche nel contrasto alla violenza contro il personale sul luogo di lavoro L’Azienda ospedaliera di Perugia cerca avvocati per il patrocinio legale di dipendenti e personale universitario. Pubblicato l’avviso della procedura pubblica per la costituzione di un elenco di avvocati esterni a cui il proprio personale potrà rivolgersi per ottenere assistenza legale in procedimenti civili e penali legati allo svolgimento del servizio. L’iniziativa, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, mira a garantire la tutela dei dipendenti e del personale universitario convenzionato attraverso l’istituto del patrocinio legale a carico dell’ente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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