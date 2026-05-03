Parco via Nicoli | un trentenne aggredisce e ferisce un agente

Un uomo di 30 anni ha aggredito un agente di polizia nel parco di via Nicoli, ferendolo durante l'intervento. Secondo quanto riferito, l'uomo ha colpito l'agente anche quando era già sotto controllo e in comando. Durante un'ispezione nei rifiuti abbandonati nel parco, gli investigatori hanno trovato oggetti sospetti che potrebbero essere collegati all'episodio. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a ferire l'agente anche in comando?. Cosa ha trovato la polizia tra i rifiuti nel parco?. Quali reati deve affrontare il trentenne dopo l'aggressione?. Perché la violenza è scoppiata nonostante l'intervento della pattuglia?.? In Breve L'aggressione è proseguita presso il Comando di via Galilei danneggiando gli arredi.. L'uomo è stato denunciato per resistenza, lesioni e porto di oggetti atti a offendere.. L'intervento è avvenuto nella notte di domenica 26 aprile nel parco.. Il soggetto ha causato lesioni a un agente durante le procedure burocratiche.. La notte di domenica 26 aprile nel parco di via Nicoli è degenerata in un violento scontro con la Polizia locale, lasciando un operatore ferito dopo l’aggressione di un uomo di circa trent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco via Nicoli: un trentenne aggredisce e ferisce un agente Notizie correlate Schiamazzi al parchetto di via Nicoli, ancora una denuncia: ubriaco aggredisce gli agentiUn intervento per disturbo della quiete pubblica si è trasformato in un episodio di violenza nei confronti degli agenti della Polizia locale. Caos al pronto soccorso, trentenne danneggia macchinari e aggredisce il personaleMomenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schiamazzi nel parco di via Nicoli: una denuncia; Tre giorni di controlli nei parchi modenesi per le pattuglie della Polizia a cavallo; Modena, da lunedì 4 maggio asfaltature in via Morello Confine; Controlli nei parchi di Modena, pattuglie a cavallo a supporto della volante della Polizia di Stato. SCHIAMAZZI E AGGRESSIONE IN VIA NICOLI: DENUNCIATO UN TRENTENNEUn intervento per disturbo della quiete pubblica si è trasformato in un episodio di violenza nei confronti degli agenti della Polizia locale. Nella notte di domenica 26 aprile, la centrale operativa h ... tvqui.it Pusher arrestati al parco di via NicoliUn nuovo mercato dello spaccio a cielo aperto è stato individuato dalla polizia di Stato: grazie alla segnalazione dei cittadini, infatti, è emerso come un gruppo di giovani spacciasse quotidianamente ... ilrestodelcarlino.it La grande bellezza. Parco Naturale dell'Alpe Devero. Provincia del VCO. - facebook.com facebook Incendio al parco della Caffarella, ecco come i volontari hanno evitato il disastro: "Non c'è rispetto delle regole" ift.tt/t0hKDf9 x.com