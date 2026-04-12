Derby Ternana - Perugia Borras commosso | La responsabilità era davvero grande

Durante il derby tra Ternana e Perugia, il portiere del Perugia si è mostrato molto emozionato, commentando con sincerità la pressione che sentiva. Il pareggio a reti inviolate ha contribuito ad alzare le possibilità di salvezza diretta per la squadra ospite. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-2 al Liberati.

Il 2-2 del Liberati non fa altro che aumentare vertiginosamente le chance di salvezza diretta del Grifo. Una partita vibrante, che ha letteralmente sfiancato, fisicamente e moralmente, il direttore generale Hernan Garcia Borras:"Sono commosso. La responsabilità era veramente grande quando hai una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Derby Ternana - Perugia: la diretta della partitaDopo tanto parlare, quasi esclusivamente fuori dal rettangolo di gioco, è arrivato il momento più atteso, quello di giocare. Derby Ternana - Perugia 0-0: la diretta della partita33' Montevago scocca un tracciante di sinistro dal limite che sfiora il palo27' grosso brivido al Liberati: era stato estratto il rosso diretto...