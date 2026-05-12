Perugia oggi il dg Borras torna in Italia Prima tappa a Milano poi confronti in sede

Il direttore generale del Perugia, Hernan Borras, ha fatto ritorno in Italia dopo un periodo all’estero. Oggi è arrivato a Milano, dove si è recato per un primo incontro, prima di spostarsi presso la sede del club per ulteriori confronti. La sua presenza in Italia coincide con l’attesa di risposte ufficiali riguardo a questioni ancora in sospeso.

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Il conto alla rovescia è finalmente partito. Oggi rientra in Italia il direttore generale del Perugia, Hernan Borras e arriveranno anche le attese risposte. In tanti aspettano di poter incontrare il dirigente per fare chiarezza sul futuro. Il dirigente, però, prima di tornare a Perugia si fermerà a Milano per incontrare alcuni club di serie superiore per intavolare trattative per portare in biancorosso giovani interessanti e pronti per un campionato di Serie C. Stavolta la società prova a muoversi nei tempi giusti per chiedere prestiti di Under di serie A. Tra le società nel taccuino, Borras incontrerà l’Atalanta, il Parma e il Verona (retrocesso in serie B) e lo farà insieme ad Alberto Marino, collaboratore del Perugia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, oggi il dg Borras torna in Italia. Prima tappa a Milano, poi confronti in sede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi il via: la prima tappa da Nessebar a Burgas in Bulgaria VIDEO Giro d'Italia, highlights prima tappa: maxi caduta, poi Magnier beffa tutti in volataPrima storica tappa bulgara del Giro d’Italia e subito caos nel finale: una maxi caduta a poche centinaia di metri dall’arrivo elimina diversi... Si parla di: Aeroporto, il dg Solimeno prepara le valigie, si scalda Farabbi (ancien regime); Perugia in missione a Milano: previsto incontro anche con l’Hellas. La tragicomica conclusione del processo per l'esame farsa di Suarez all'Università di Perugia: un singolare caso di condanna di esecutori che agirono in totale mancanza di mandanti Nell'autunno 2020 la Juventus scomodò Rettori, Ministri e capi gabinetto al x.com Diretta | Perugia Piacenza (risultato finale 3-0): vittoria netta, umbri in finale! (oggi 12 aprile 2026)Diretta Perugia Piacenza streaming video Rai: orario e risultato live di gara-3 della semifinale playoff di volley, oggi domenica 12 aprile 2026 Finisce la diretta Perugia Piacenza, risultato di 3-0 e ... ilsussidiario.net