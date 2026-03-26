Il maltempo ha colpito l’Italia il 26 marzo, con piogge e nevicate anche a quote basse in varie regioni. Sono stati registrati venti molto forti che hanno interessato tutto il territorio, dal Nord al Sud. Le temperature sono diminuite sensibilmente rispetto ai giorni precedenti, in linea con le previsioni meteorologiche. La situazione ha interessato diverse aree del Paese con condizioni di forte instabilità.

Colpo di coda dell’inverno oggi, 26 marzo, sull’Italia. Come era stato previsto dai meteorologi, il maltempo sta colpendo il Paese da Nord a Sud, con pioggia, vento forte, neve anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Neve in Toscana, donna bloccata in auto soccorsa da vigili del fuoco. Intervento dei vigili del fuoco nella notte sul passo della Consuma, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, dove la neve ha causato disagi alla circolazione stradale. Intorno alle ore 3, una squadra del distaccamento volontario di Pratovecchio (Arezzo), appartenente al comando dei vigili del fuoco di Arezzo, è intervenuta per soccorrere una donna rimasta bloccata con la propria auto a causa delle condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, ondata di freddo sull’Italia: pioggia e neve anche a bassa quota, forte vento da Nord a Sud

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