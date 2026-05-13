Personale sanitario di alto livello nostro figlio curato con cuore e professionalità

Due genitori hanno inviato una lettera di ringraziamento rivolta al reparto di Neurologia e Cardiologia del Perrino, in cui esprimono gratitudine per le cure ricevute dal loro figlio. Nella comunicazione, sottolineano l’attenzione e la professionalità del personale sanitario di alto livello che si è preso cura del ragazzo con dedizione e attenzione. La lettera evidenzia il ruolo fondamentale del personale nel percorso di cura del bambino.

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