Personale sanitario di alto livello nostro figlio curato con cuore e professionalità

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due genitori hanno inviato una lettera di ringraziamento rivolta al reparto di Neurologia e Cardiologia del Perrino, in cui esprimono gratitudine per le cure ricevute dal loro figlio. Nella comunicazione, sottolineano l’attenzione e la professionalità del personale sanitario di alto livello che si è preso cura del ragazzo con dedizione e attenzione. La lettera evidenzia il ruolo fondamentale del personale nel percorso di cura del bambino.

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Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti di due genitori al reparto di Neurologia e Cardiologia del Perrino, per le cure riservate al figlio. Attraverso queste parole noi genitori, Giuseppe Putignano e Maria Albanese, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai reparti di Neurologia e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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