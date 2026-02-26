Il nostro personale è preparato ad accogliere con professionalità

"Percorso clinico corretto". L’ospedale di Empoli ha analizzato la protesta della signora Alessandra Sabatini. La direzione sanitaria ha confermato a La Nazione che la valutazione al pronto soccorso di Empoli è avvenuta nei tempi e secondo le procedure. E dà una notizia: è stato completato in questi giorni anche il rinnovo degli arredi della sala d’attesa. "Quando il cittadino si rivolge al pronto soccorso lo fa perché porta con sé una richiesta di aiuto, spesso accompagnato da preoccupazione". Così l’Asl Toscana centro rispondendo: "Siamo dispiaciuti se il paziente ha percepito il trattamento come poco attento o non adeguato alle sue aspettative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

