La Corte di giustizia europea ha accolto un ricorso riguardante il sistema di assunzione del personale ATA in Italia, ritenendo che il metodo adottato dal paese violi le norme dell’Unione europea. La decisione si basa sull’utilizzo di concorsi sporadici e di un numero elevato di contratti a tempo determinato nel settore scolastico. La Commissione europea aveva presentato il ricorso contro le pratiche italiane di assunzione.

Concorsi sporadici e un utilizzo eccessivo di contratti a tempo determinato. Per la Commissione europea l’Italia avrebbe violato i diritti dell’Ue in materia delle assunzioni del personale Ata nelle scuole. Il ricorso per inadempimento è stato accolto dalla Corte di Giustizia Il sistema italiano di assunzione del personale tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali (Ata) violerebbe il diritto dell’Ue. È questo quello che sostiene la Commissione europea che ha presentato un ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia Ue. I dipendenti Ata in Italia vengono assunti con contratti a tempo determinato per coprire momentaneamente posti vacanti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Personale Ata, per Corte Ue ‘sistema italiano di assunzione viola diritto’: ricorso accolto

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Tutti avevano quel ragazzino a scuola che giurava di sapere il karate così nessuno lo disturbava. Ma in realtà non lo vedevi mai fare niente ahah reddit

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