Le organizzazioni sindacali hanno criticato la gestione di Kyma Ambiente, affermando di aver appreso da articoli di giornale la possibilità di un fallimento pilotato o di un’eventuale esternalizzazione del servizio. Le sigle sindacali sottolineano di non aver avuto alcun confronto ufficiale con le autorità competenti prima di queste notizie. La richiesta di maggiore chiarezza si accompagna alla disponibilità a mobilitarsi, se necessario.

Tarantini Time Quotidiano Si alza il livello dello scontro sul futuro di Kyma Ambiente. Le organizzazioni sindacali denunciano di aver appreso da notizie di stampa possibili ipotesi di fallimento pilotato o esternalizzazione del servizio, senza alcun confronto attraverso i canali istituzionali. A firmare la nota sono FP CGIL, UILTrasporti, FIT CISL, Fiadel e SIULS, che puntano il dito anche contro la maggioranza, accusata di non aver mantenuto gli impegni sul carattere pubblico dell’azienda e sul percorso di risanamento. “Apprendiamo con stupore e sgomento come ancora una volta i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali debbano apprendere di fantomatiche operazioni di fallimenti pilotati eo esternalizzazione del servizio di raccolta di rifiuti da notizie stampa e non attraverso i canali istituzionali”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, i sindacati attaccano: “Serve chiarezza, pronti alla mobilitazione”

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