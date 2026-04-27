Presentazione del volume Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie di Goffredo Palmerini

L’Aquila ospiterà giovedì 30 aprile alle ore 17:30 la presentazione del volume “Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie” di Goffredo Palmerini. L’evento si terrà nella storica Libreria Colacchi e vedrà la partecipazione dell’autore, che illustrerà il contenuto del libro dedicato alla figura di Mario Fratti e alle sue testimonianze. La presentazione sarà l’occasione per un confronto tra lettori e relatori sui temi trattati nel volume.

L’AQUILA – Sarà presentato giovedì 30 aprile alle 17:30, a L’Aquila, presso la storica Libreria Colacchi (Corso Vittorio Emanuele II, 5) il volume “Ricordando Mario Fratti, voci e memorie – Testimonianze ed interviste al grande drammaturgo aquilano” (One Group Edizioni), a cura di Goffredo Palmerini. Il volume propone 36 testimonianze di altrettante personalità del mondo teatrale, accademico, culturale ed istituzionale, raccolte in Italia e negli Stati Uniti, che hanno incontrato e conosciuto Mario Fratti da vicino. La presentazione del nuovo libro di Palmerini su Mario Fratti avviene nel mese del terzo anniversario della sua scomparsa (New York, 15 aprile 2023) ed intende essere non solo un evento significativo, ma un vero e proprio tributo verso il grande drammaturgo aquilano quando la sua città natale è Capitale italiana della Cultura.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Presentazione del volume “Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie” di Goffredo Palmerini Notizie correlate Sabato 28 marzo la presentazione a Tempera del libro di Goffredo Palmerini “Intrecci di memoria”L’AQUILA – Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30, a TEMPERA, presso il CENTRO CULTURALE in Via Monte Verdone – Progetto CASE, l’Associazione Tempera... DUE LIBRI DI GOFFREDO PALMERINI PER CELEBRARE L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURAL’AQUILA – Due nuovi libri saranno il contributo editoriale del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Presentazione del volume dedicato a Padre Angelo Cavagna, martedì 28 aprile 2026, Bologna; Nuove scoperte al Museo Zannato: presentazione del 32° volume di Studi e Ricerche; Bozzolo ricorda la Liberazione con la presentazione del libro Amarcord di Donato Moneti; Sulmona: oggi pomeriggio ( ore 17,00) la presentazione del volume di Luca Pompei. Bozzolo ricorda la Liberazione con la presentazione del libro Amarcord di Donato MonetiIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comune di Bozzolo e la Biblioteca Comunale promuovono un appuntamento dedicato alla memoria e alla testimonianza diretta della Seconda guerra m ... welfarenetwork.it Storie di donne e uomini durante la resistenza: al Convitto Palmieri la presentazione del nuovo volume di LuceriLECCE - In vista della Festa della Liberazione, la Provincia di Lecce promuove e organizza un evento per raccontare l'esperienza di tanti salentini. Mercoledì ... corrieresalentino.it Grande partecipazione per la presentazione di "Istruzioni per la fine del mondo": Mauro Vasta e Simona Dalla Chiesa esplorano il confine tra memoria e scienza La Sala delle Culture del Palazzo della Provincia di Catanzaro ha ospitato la presentazione uffici - facebook.com facebook Dopo l'annuncio del @twitorino, arriva anche il comunicato del @TorinoFC_1906: il progetto di valorizzazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo sarà redatto in collaborazione col Politecnico di Torino. «Il Torino Football C x.com