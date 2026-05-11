Eventi aziendali e smart working | perché il noleggio di computer sta sostituendo l’acquisto tradizionale

Da defanet.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento aziendale in un centro congressi, tutti i sistemi devono essere operativi fin dal primo momento. Centinaia di persone accedono alla rete, vengono caricate le presentazioni e le piattaforme di registrazione sono attive. In questo contesto, molte aziende preferiscono il noleggio di computer rispetto all’acquisto tradizionale, scelta che permette di garantire dispositivi sempre aggiornati e funzionanti senza dover gestire la manutenzione a lungo termine.

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In un centro congressi, la mattina di apertura di un forum professionale, tutto deve funzionare. Centinaia di accessi alla rete, slide caricate, piattaforme di registrazione attive. I notebook sui tavoli sono identici, configurati allo stesso modo, pronti a essere utilizzati da relatori e staff tecnico. Dopo quarantotto ore, quell’infrastruttura sparisce. Nessun magazzino da riempire, nessun bene da ammortizzare per anni. Questo passaggio racconta meglio di qualsiasi slogan il cambiamento in corso: il noleggio computer sta diventando una soluzione ordinaria per molte organizzazioni. Non è una scelta dettata solo dal risparmio. È una risposta alla variabilità del lavoro contemporaneo.🔗 Leggi su Defanet.it

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